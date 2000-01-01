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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянином Ямбургского уезда, Стремленской вол. села Малое Стремленье Захаром Степановичем Мироновым. 1893–1895 гг. // Центральный государственный истори Показать все
О перечислении крестьянина д. Малое Стремленье, Стремленской волости, Ямбургского уезда, И. Чугунова в мещане г. Везенберга. 1891 г. // Центральный государственный истори Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Малое Стремленье, Стремленской волости, Ямбургского уезда, А. Абрамовым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О перечислении крестьянина д. Малое Стремленье Стремленской волости Ямбургского уезда З. Миронова в купечество г. Нарвы. 1897 г. // Центральный государственный историческ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5064Малое Стремленье, д. вл.при колодцах и оз. Копонецком.543647127142Часовня. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
763. Малая Стремленья, деревня бывшая владельческая, при озере Кононецком, дворов 57, жителей 330, волостное правление (уездный город в 56 верстах), часовня, школа, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Стремленье Малое д.522 стан22–2 участок8станция Котлы.