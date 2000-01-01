деревня Малое Стремленье, Стремлянская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Малое Стремленье

Стремлянская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянином Ямбургского уезда, Стремленской вол. села Малое Стремленье Захаром Степановичем Мироновым. 1893–1895 гг. // Центральный государственный истори Показать все
О перечислении крестьянина д. Малое Стремленье, Стремленской волости, Ямбургского уезда, И. Чугунова в мещане г. Везенберга. 1891 г. // Центральный государственный истори Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Малое Стремленье, Стремленской волости, Ямбургского уезда, А. Абрамовым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О перечислении крестьянина д. Малое Стремленье Стремленской волости Ямбургского уезда З. Миронова в купечество г. Нарвы. 1897 г. // Центральный государственный историческ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5064Малое Стремленье, д. вл.при колодцах и оз. Копонецком.543647127142Часовня. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Стремлянская волость
763. Малая Стремленья, деревня бывшая владельческая, при озере Кононецком, дворов 57, жителей 330, волостное правление (уездный город в 56 верстах), часовня, школа, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Стремлянская волость
Стремленье Малое д.522 стан222 участок8станция Котлы.

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