агрогородок Рязанцы, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Рязанцы

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Ослянская волость
39Окол. Рязанцыпроселочнойручье и реке Вехре9 влад. 1дв., 8 мещ., 1 кат., 8 прав. 93129Мстиславского р.-кат. 966

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
д Рязанцы682

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
аг. Рязанцы169

Мы используем куки для улучшения работы сайта.