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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению государственного крестьянина Саратовской губернии Вольского уезда Синадской волости селения Глотовки Сергея Петрова Букатина о предъявлении обществу мещан г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
894Глотовка, с. каз.при рч. Теришке.5530180497542Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
435. Глотовка, село бывшее государственное, при речке Теришке, дворов 232, жителей 1237, церковь православная, водяная мельница, 3 ветряных мельницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52147Подгорноесело51°55'с.ш.46°38'в.д.M-38-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63612435131с Подгорноесело