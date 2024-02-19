агрогородок Погост, Березинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Погост

Березинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Погостская волость
328. Погост, местечко бывшее владельческое, дворов 66, жителей 538, волостное правление, церковь православная, синагога, еврейская школа, школа, больница, водяная мельниц Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Игуменский уезд, Погостская волость
местечко Погост80313960809177309714011149819

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Погостская волость
Погост, местечко1605229315153

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Березинский район, Погостский сельсовет
д Погост611

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Березинский район, Погостский сельсовет
аг. Погост192

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