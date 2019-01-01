деревня Дурневская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дурневская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
О взыскании крестьянином Вологодской губернии, Тотемского уезда, Шелдянидской вол. дер. Дурнеевской Прохором Дмитриевым Дураковым с Солигаличского мещанина Гурьяна Егоров Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9716Дурневская (Дурниха), д. удел.при р. Кокшеньге.122120123739

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
3535Дурневская (Дурниха)В.-Кокшенгск.Воскресенскийбывшие удельные12030225449

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Верхкокшенгский сельсовет
Дурневская (Дурниха) 2361деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 399 км. Летнее: —.2223

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
35190Дурневскаядеревня60°42'с.ш.43°51'в.д.P-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442196д Дурневскаядеревня

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