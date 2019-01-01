хутор Йости, хутор Йости, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Йости

Vīpes pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
150ИостыдеревняЗападная Двина, рекаКрейцбургского, лютеранскогоБушгофскому сельскому обществу2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Vīpes pagasts
Jostiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=54910
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