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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
16ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоГ. С. Плятеру, двор. , кат.1
25ЛиповецфольварокВечелье, озероСелищского, римско-католическогоИ. и И. Крисенкам, крест. Прав.1
26ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоЕ. Сороко, двор. , кат.1
27ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоИ. Зенькевичу, двор. , кат.1
28ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоЛ. Хадасевич, двор. , кат.1
29ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоД. Кошко, мещ. , кат.1
30ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоС. Кошко, мещ. , кат.1
31ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоА. Кошко, мещ. , кат.1
32ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоВ. Кошко, мещ. , кат.1
33ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоН. Кошко, мещ. , кат.1
34ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоФ. Кошко, мещ. , кат.1
35ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоФ. Кошко, мещ. , кат.1
36ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоФ. Ласкому, двор. , кат.1
37ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоИ. Ласкому, двор. , кат.1
38ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоВ. и В. Зенькевичам, двор. , кат.1
39ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоЕ. Самуйло, двор. , кат.1
40ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоА. Снарской, двор. , кат.1
41ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоВ. Кошко, мещ. , кат.1
42ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоС. Кошко, мещ. , кат.1
43ЛиповецфольварокУшачь, рекаСелищского, римско-католическогоН. Кошко, мещ. , кат.1
44ЛиповецфольварокВечелье, озероСелищского, римско-католическогоА. Карнилович, крест. , кат.1
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Липовец235
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Липовец141