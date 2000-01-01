деревня Гари, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Гари

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
Об отмежевании крестьянских наделов д. Гари, Узьминской волости, Гдовского уезда от дачи землевладельца Л. Н. Можалевского. 1896–1899 гг. // Центральный государственный и Показать все
О разверстании крестьянской земли на отрубные участки сел. Гари, Узьминской волости Гдовского у. 1909–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О составлении проектного плана разделения надельной земли крестьян сел. Гари Узьминской волости Гдовского у. 1907–1909 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Уставная грамота, выданная шт. кап. Н. Л. Модзалевским и женой его О. К. Модзалевской крестьянам селения Нышовского (Гари) Узьминской волости. // Центральный государствен Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1608Гари, д. вл.при колодце.803051715

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Гари д.852 стан5635 участок53почтовое отделение Узьмино.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.