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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отмежевании крестьянских наделов д. Гари, Узьминской волости, Гдовского уезда от дачи землевладельца Л. Н. Можалевского. 1896–1899 гг. // Центральный государственный и Показать все
О разверстании крестьянской земли на отрубные участки сел. Гари, Узьминской волости Гдовского у. 1909–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О составлении проектного плана разделения надельной земли крестьян сел. Гари Узьминской волости Гдовского у. 1907–1909 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Уставная грамота, выданная шт. кап. Н. Л. Модзалевским и женой его О. К. Модзалевской крестьянам селения Нышовского (Гари) Узьминской волости. // Центральный государствен Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1608Гари, д. вл.при колодце.803051715
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гари д.852 стан5635 участок53почтовое отделение Узьмино.