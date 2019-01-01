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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Кемосельской церкви. Список архивных де Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
594. Покровское (Дряблово), село бывшее государственное, при реке Кеме, дворов 12, жителей 67, волостное правление (уездный город 160 в.), церковь православная, школа, об Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
20Дряблова (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Покровского910141428120см.см.земледелиеотх. зар.——Смежна с селом Покровским.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
272800Дряблоедеревня60°26'с.ш.37°17'в.д.P-37-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19612416158д Дряблоедеревня