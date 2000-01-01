село Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Красный Яр

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
80Красный Яр, с. удел. и каз.при р. Соке.4026243692832Церковь православная 1. Почтовая станция. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Старо-Дворянская волость
118. Красный Яр, село бывшее государственное и удельное, при реке Соке, дворов 339, жителей 1625, церковь православная, школа, почтовая станция, 8 лавок, 2 ветряных мельн Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Стародворянская волость
С. Красный Яр. Б. Удел. и госуд. Рус. Прав.578Р. Сок414148312241133

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
56988Красный Ярсело53°30'с.ш.50°24'в.д.N-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Красный Яр
36628416101с Красный Ярсело

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