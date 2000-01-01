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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
80Красный Яр, с. удел. и каз.при р. Соке.4026243692832Церковь православная 1. Почтовая станция. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
118. Красный Яр, село бывшее государственное и удельное, при реке Соке, дворов 339, жителей 1625, церковь православная, школа, почтовая станция, 8 лавок, 2 ветряных мельн Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Красный Яр. Б. Удел. и госуд. Рус. Прав.578Р. Сок4141—48312241133
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56988Красный Ярсело53°30'с.ш.50°24'в.д.N-39-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36628416101с Красный Ярсело