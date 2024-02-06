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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
160. Солонец, деревня бывшая владельческая, двор 1, жителей 8, волостное правление (уездный город в 65 верстах), больница. В 2 верстах — усадьба Устье, винокуренный завод Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
137Солонец 1-йдеревняЛинна, озероМеницкого, православногоМатыринскому сельскому обществу4
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Солонец 117
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Солонец 123