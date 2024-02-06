деревня Солонец 1, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Солонец 1

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Жолновская волость
160. Солонец, деревня бывшая владельческая, двор 1, жителей 8, волостное правление (уездный город в 65 верстах), больница. В 2 верстах — усадьба Устье, винокуренный завод Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Ушачская волость
137Солонец 1-йдеревняЛинна, озероМеницкого, православногоМатыринскому сельскому обществу4

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Ушачский сельсовет
д Солонец 117

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Ушачский сельсовет
д. Солонец 123

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