село Черный Отрог, село Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область (на 2018) — Familio

Черный Отрог

Саракташский район, Оренбургская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
183Черноострогская (Черный Острог), стан. казач. Ор. в.при р. Сакмаре.676765225256Церковь православная 1, базар еженедельно.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Никитинский
180. Черноострогская (Черный Острог), станица казачья, при реке Сакмаре, дворов 80, жителей 661, стан. првл. (уездный город в 67 верстах), церковь православная, 2 школы, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
71837Черный Отрогсело51°53'с.ш.56°00'в.д.M-40-005
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