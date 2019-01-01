село Новая Пустынь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Новая Пустынь

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
1311. Пустынские Выселки, деревня бывшая государственная, дворов 188, жителей 1396

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
Новая Пустынь село9036при речке Непложе28494410281972762513АграмаковоЦер. дер., шк. дер. см., отхож. промыслы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
1276Новая Пустыньсело54°14'с.ш.40°30'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Лесновское городское поселение
61658157151с Новая Пустыньсело

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