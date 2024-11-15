деревня Лубянка, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Лубянка

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Тимоновская волость
27Дер. Лубянкатрактеречке ПереволочнеОсмоловичскому сел. общ. 123342Осмоловичск. пр1228
32Окол. Лубянкатрактеречке ПереволочнеКлимовичскому мещ. общ. 155558Осмоловичк. пр. 1228

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д Лубянка11

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д. Лубянка9

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