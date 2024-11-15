- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
27Дер. Лубянкатрактеречке ПереволочнеОсмоловичскому сел. общ. 123342Осмоловичск. пр1228
32Окол. Лубянкатрактеречке ПереволочнеКлимовичскому мещ. общ. 155558Осмоловичк. пр. 1228
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Лубянка11
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Лубянка9