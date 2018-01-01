село Старый Солотвин, Житомирська область (на 2018) — Familio

Старый Солотвин

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Солотвинская волость
117. Солотвин, село бывшее владельческое, дворов 158, жителей 1354, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, часовня, школа, питейный дом

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Житомирский уезд, Солотвинская волость
село Солотвин14595302915305500570011200143

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6608Старий Солотвинселоцентр сільської радир-н Бердичівськийсільрада Старосолотвинська

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