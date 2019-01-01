деревня Голубица, деревня Голубица, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Голубица

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2158Голубица, д. каз.при рр. Кроме и Голубчике.66123393394Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Черкасская волость
709. Голубица, деревня бывшая государственная, при речке Кроме, дворов 118, жителей 878

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Черкасская волость
Голубица (деревня)7Город Кромы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
63074Голубицадеревня52°44'с.ш.35°52'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Шаховское сельское поселение
54625458121д Голубицадеревня
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