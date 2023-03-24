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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
133Искровка, сел. вл.при колодцах и пруде.5038221643743Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Чутово, Искровка и Кочубеевка, д. Свинковка39Князь Вас. Викт. Кочубей2360—830
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
74. Искровка, село бывшее владельческое, дворов 283, жителей 1504, церковь православная, школа, питейный дом, 2 ярм. — 25 мар. и 6 авг.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Искровка селоИскровское крестьян собственников1248325325—1999588951853
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19508Іскрівкаселоцентр сільської радир-н Чутівськийсільрада Іскрівська