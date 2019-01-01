село Мамыково, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Мамыково

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1869 г. По жалобе крестьянина Самарского уезда Тенеевской волости деревни Мамыковой Алексея Колотухина на губернское присутстви Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
145Мамыковка (Покровская Кондурча), д. удел.при рч. Кондурче.1598975330363

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Тенеевская волость
138. Мамыкова, деревня бывшая удельная, при реке Кондурче, дворов 134, жителей 972, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Шламская волость
Дер. Мамыкова. Б. удел. Рус. Прав.855Р. Кондурча1451459202503611

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
57001Мамыковосело54°23'с.ш.50°44'в.д.N-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Русская Васильевка
36624416116с Мамыковосело

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