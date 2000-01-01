хутор Нагоров, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния (на 1926) — Familio

Нагоров

Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Песковская волость
Александровка (х. Нагоров).4906деревняАлександровскаго15131

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Лесковская волость
501Александровка, (Соленские хутора), деревняРусских: 21. Прочих: —. Всего: 21.51491004014Байчурово: 5.

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