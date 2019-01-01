село Тимонькино, город Чкаловск, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тимонькино

город Чкаловск, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
962Тимонькино, с. разновед.при колодце.31313178106Церковь православная 1. Училище. Сельское управление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Вершиловская волость
1130. Тимонькино, село бывшее владельческое, при реке Ненилке, дворов 5, жителей 30, ц, пр.
Балахнинский уезд, Урковская волость
1269. Тимонькино, село бывшее владельческое, дворов 27, жителей 150, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Урковская волость
село Тимонькино10025835365091380143628168

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Балахнинский уезд, Вершиловская волость
с. Тимонькино3831123
Балахнинский уезд, Катунская волость
с. Тимонькино1583012

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Городецкий уезд, Пуреховская волость
Тимонькино село973Вершиловск. 206с. Пурех381459

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Чкаловск
19400Тимонькиносело56°39'43°13'O-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Чкаловск
22755000318с Тимонькиносело

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