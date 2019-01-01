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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 191 Показать все
Дело по жалобе крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Евдокии Ефимовой Ивановой за себя и малолетних детей на постановление Новосильской уездной землеустро Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1916–1917 гг. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Михаила Иванова Букреева и Ивана Андреева Сафонова на постановление Новоси Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Степана Романова Должикова на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 6 ию Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Шейно Косаревской вол. Новосильского у. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опи Показать все
Дело об уничтожении чересполосности земли между крестьянскими обществами д. Строкино и с. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Постановление Тульской губернской землеустроительной комиссии от 30 января 1913 г. о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Шеино Косаревской вол. Новосильского Показать все
Протокол и повестки землемера Гировского по делу об уничтожении чересполосицы между наделами крестьян д. Строкино и д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Показать все
Протоколы и повестки землемера Гировского по делу об уничтожении чересполосицы между наделами крестьян д. Строкино и д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Егора Никитина Букреева. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Павла Афанасьева Букреева. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Лукерьи Ивановой Вепрынцевой. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Евдокии Никифоровой Должиковой с детьми: Василием, Филиппом, Евфросинь Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Тихона Тимофеева Должикова. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Акулины Наумовой Ивановой с детьми: Федором, Егором, Дементием и Антон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Пелагеи Ивановой Ивановой с детьми: Антоном, Иваном и Василием Алексее Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Меланьи Семеновой Клишиной с детьми Максимом и Федором Федоровыми Клиш Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Пелагеи Ивановой Мишустиной с сыном Алексеем Борисовым. 1914 г. // Гос Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Егора Григорьева Печурина. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Аграфены Семеновой Прилепской с сыном Прокофием Михайловым. 1914 г. // Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Марфы Борисовой Прилепской с детьми: Архипом, Ильей, Даниилом и Фролом Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Татьяны Кузьминой Прилепской с детьми: Акимом, Петром, Василием, Яково Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Аграфены Иосифовой Сафоновой с сыном Федором. 1914 г. // Гос. архив Ту Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Григория Андреева Сафонова. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Акулины Григорьевой Соколовой с детьми: Емельяном, Степанидой, Кирилло Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Дементьева Соколова. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Матвея Феоктистова Соколова. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Авдотьи Матвеевой Харыбиной с сыном Осипом Григорьевым Харыбиным. 1914 Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Павла Дмитриева Щукина. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Тетрадь вычислений землемера Зотова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 191 Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Стефана Иванова Вепрынцева (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Шеино Косаревской вол. Новосильского у. Степана Романова Должикова. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3131Шеино, д. каз.при рч. Пшевке.121663289314
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
838. Шейно, деревня бывшая государственная, при речке Пшевке, дворов 102, жителей 829, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64224Шейносело52°56'с.ш.37°12'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643431116с Шейносело