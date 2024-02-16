село Спасск, село Спасск, Абайский район, Карагандинская область (на 2022) — Familio

Спасск

Абайский район, Карагандинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Акмолинский уезд, Спасская киргизская волость
6133. Спасская кирг. вол., осн.1869 г.Аулов: 4. Кибиток: 1328. 6866Лошадей: 9496. Рогатого скота: 2951. Верблюдов: 1287. Овец: 15816. Коз: 3253.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Карагандинская область, Абайский район, Курминский сельский округ
село СпасскСпасск а.353263300
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