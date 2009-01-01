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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
305. Оболь, село бывшее государственное, дворов 4, жителей 22, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа. В 2 верстах — усадьба Оболь, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Оболь158180719886232833223650670
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
151Оболь ЕльникзастенокОболь, рекаСтаниславовского, православногоА. Иванову, крест. , прав.1
54ОбольимениеБрод, ручейИгумено-Обольского, православногоН. Ф. Метсуэ-фон-Даненштерн, дворянке, прав.1
76Оболь, с Петро-Павловским волостным правлениемимениеОболь, рекаОболь-Онуфриевского, православногоО. Н. Рутковской, двор. , прав. ; Петро-Павловской волосты1
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Оболь2687
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Оболь662