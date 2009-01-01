городской посёлок Оболь, Шумилинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Оболь

Шумилинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Петропавловская волость
305. Оболь, село бывшее государственное, дворов 4, жителей 22, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа. В 2 верстах — усадьба Оболь, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Петропавловская волость
село Оболь158180719886232833223650670

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Ловожская волость
151Оболь ЕльникзастенокОболь, рекаСтаниславовского, православногоА. Иванову, крест. , прав.1
Полоцкий уезд, Петро-Павловская волость
54ОбольимениеБрод, ручейИгумено-Обольского, православногоН. Ф. Метсуэ-фон-Даненштерн, дворянке, прав.1
76Оболь, с Петро-Павловским волостным правлениемимениеОболь, рекаОболь-Онуфриевского, православногоО. Н. Рутковской, двор. , прав. ; Петро-Павловской волосты1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шумилинский район
гп Оболь2687

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шумилинский район, Обольский сельсовет
гп Оболь662

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