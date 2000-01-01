деревня Копылово, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Копылово

Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
3293Копылово (Коткишево, Богородское), д. вл.при р. Ветлуге.1437286380Пристань для лесных изделий.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Богородская волость
858. Богородское (Коткишево), село бывшее владельческое, при реке Ветлуге, дворов 52, жителей 263, волостное правление (уездный город в 129 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Макарьевский уезд, Богородская волость
д. Копылово27113481

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Галибихинская волость
Копылово дер.290Богородский298Бесходар1748116

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