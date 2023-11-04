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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о постройке часовни в деревне Пустынька Ермаковской волости Пошехонского уезда. 1900 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 1568.
Дело о выкупе земли по дер. Пустынка Ермаковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику коллежскому асессору Василию Петровичу Худолееву. 1881 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Пустышка Ермаковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Федору Федоровичу Андрееву. 1883–1884 гг. // Гос. архи Показать все
Дело по жалобе запасного рядового из крестьян дер. Пустынка Ермаковской волости Пошехонского уезда Ивана Яковлевича Чистоградова об отказе в праве пользования усадебной з Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПустынкаXIX. Пустынское общество[в списке удаленных селений]3929—Никольский на Устье приход [В Мологском уезде]