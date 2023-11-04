деревня Пустынка, деревня Пустынка, Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Пустынка

Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о постройке часовни в деревне Пустынька Ермаковской волости Пошехонского уезда. 1900 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 1568.
Дело о выкупе земли по дер. Пустынка Ермаковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику коллежскому асессору Василию Петровичу Худолееву. 1881 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Пустышка Ермаковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Федору Федоровичу Андрееву. 1883–1884 гг. // Гос. архи Показать все
Дело по жалобе запасного рядового из крестьян дер. Пустынка Ермаковской волости Пошехонского уезда Ивана Яковлевича Чистоградова об отказе в праве пользования усадебной з Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ермаковская волость
д. ПустынкаXIX. Пустынское общество[в списке удаленных селений]3929Никольский на Устье приход [В Мологском уезде]
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