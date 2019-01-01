село Ольшанка, село Ольшанка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Ольшанка

Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
375Ольшанка (Бунина), д. вл.при рч. Ольшанке.303571319320

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Больше-Липовецкая волость
22. Ольшанка, село бывшее государственное, дворов 50, жителей 434, церковь православная, школа

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Больше-Липовицкая волость
деревня Ольшанка Маслово«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Волосатово«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Высоцкая«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Гриднево«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Муратово«Кандауровское» поч. отделение2916
деревня Ольшанка Абоносимово«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Иваново«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Семеновой«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Челнаково«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Семеновой Луговая тож«Кандауровское» поч. отделение2411
деревня Ольшанка Солнцево«Покровско-Марфин.» почт.-телегр. отдел.3615

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Знаменский район
289471Ольшанкасело52°28'41°15'N-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Знаменский муниципальный район, Сельское поселение Кузьминский сельсовет
68606430126с Ольшанкасело
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