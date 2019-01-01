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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
375Ольшанка (Бунина), д. вл.при рч. Ольшанке.303571319320
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
22. Ольшанка, село бывшее государственное, дворов 50, жителей 434, церковь православная, школа
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Ольшанка Маслово«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Волосатово«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Высоцкая«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Гриднево«Кандауровское» поч. отделение2915
деревня Ольшанка Муратово«Кандауровское» поч. отделение2916
деревня Ольшанка Абоносимово«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Иваново«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Семеновой«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Челнаково«Кандауровское» поч. отделение2815
деревня Ольшанка Семеновой Луговая тож«Кандауровское» поч. отделение2411
деревня Ольшанка Солнцево«Покровско-Марфин.» почт.-телегр. отдел.3615
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
289471Ольшанкасело52°28'41°15'N-37-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68606430126с Ольшанкасело