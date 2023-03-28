село Филейское, село Филейское, Вятский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Филейское

Вятский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
478Филейское (с дер. Евлашинской и Перфентьевской), с. каз.при р. Вятке.772277112Церковь православная 1. Часовня. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Щербининская волость
142. Филейское (Куртеевы, Корякины), село бывшее государственное, при речке Филейке, дворов 14, жителей 86, церковь православная, школа, лавка, ярмарка (Великорецкая) 26- Показать все
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