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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении доверенному прусского поданного Ганнамана Г. Смирнову сплава заготовленного в даче д. Камчуга Пятовской волости Тотемского уезда леса в г. Архангельск. Показать все
Дело о разрешении крестьянам д. Камчуга Пятовской волости Тотемского уезда заготовки леса. 1912–1913 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 9285.
Дело по представлению земского начальника 2 участка по вопросу расходования денег, вырученных крестьянами дер. Камчуги Пятовской волости от продажи леса. 1903 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1388. Камчуга, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 35, жителей 206, почтовая станция, лавка, 2 постоялых двора
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1918КамчугаМедведевское.Воскресенский-Старототемскийбывшие государственные252648124142
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35278Камчугадеревня60°03'с.ш.43°11'в.д.P-38-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646452168д Камчугадеревня