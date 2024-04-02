деревня Камчуга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Камчуга

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении доверенному прусского поданного Ганнамана Г. Смирнову сплава заготовленного в даче д. Камчуга Пятовской волости Тотемского уезда леса в г. Архангельск. Показать все
Дело о разрешении крестьянам д. Камчуга Пятовской волости Тотемского уезда заготовки леса. 1912–1913 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 9285.
Дело по представлению земского начальника 2 участка по вопросу расходования денег, вырученных крестьянами дер. Камчуги Пятовской волости от продажи леса. 1903 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Пятовская волость
1388. Камчуга, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 35, жителей 206, почтовая станция, лавка, 2 постоялых двора

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Пятовская волость
1918КамчугаМедведевское.Воскресенский-Старототемскийбывшие государственные252648124142

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
35278Камчугадеревня60°03'с.ш.43°11'в.д.P-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Пятовское сельское поселение
19646452168д Камчугадеревня

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