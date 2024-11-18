Населенное место

Радюки 1-е, им. (Боровского), р. Березовка, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 129, у. гор. 65 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Новодруцк 31 в.