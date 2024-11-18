агрогородок Радюки, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Радюки

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Игуменовская волость
Радюки 1-е, им. (Боровского), р. Березовка, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 129, у. гор. 65 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Новодруцк 31 в.
Радюки 2 е, им. (Боровского), р. Березовка, жит. 18 (9 м. 9 ж.), дес. 129, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
д Радюки513

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
аг. Радюки210

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