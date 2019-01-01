село Яковлевка, село Яковлевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Яковлевка

Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1372Яковлевка (Пестровка), д. вл.при вершине р. Боровки.703856291284

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Таллинская волость
811. Яковлевка (Нестеровка), деревня бывшая владельческая, при речке Боровке, дворов 92, жителей 584

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Таллинская волость
Д. Яковлевка. Б. помещ. Рус. Прав.3764Г. Боровка2457515123472459

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Грачевский район
72712Яковлевкасело53°06'с.ш.53°16'в.д.N-39-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Грачёвский муниципальный район, Сельское поселение Александровский сельсовет
53615402111с Яковлевкасело
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