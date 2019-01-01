хутор Падок, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Падок

Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1860Подин.при рч. Арчаде.6092429458

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Кепинская станица
3274Падок хутор, Кепинской станицы, при реке Арчада61В общ. вл. стан.1691483125720

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Фроловский район
14350Падокхутор49°47,0' с.ш.43°25,0' в.д.M-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Фроловский муниципальный район, Ветютневское сельское поселение
18656420131х Падокхутор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.