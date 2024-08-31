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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
695Луганское, с. каз.при рч. Лугане.24станов. кварт.64923302306Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
251. Луганское, село бывшее государственное, при речках Лугани, Марковой и Скилевой, дворов 733, жителей 5864, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
заштатный город Луганск7418197321697565055051115537
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 937.Луганское (15 рота)бывшие государственные1362450345209023
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5507Луганськеселище міського типуцентр селищної радир-н Бахмутськийселищна рада Луганська