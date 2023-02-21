село Карачун, село Карачун, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Карачун

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Полисы добровольного страхования строений Бондаревского Николая Ивановича в с. Карачун Березовской волости Воронежского уезда. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1376Карачун, с. каз.при р. Воронеже.5535165779820Церковь православная. Ярмарки 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
626. Карачун, село бывшее государственное, при реке Воронеже, дворов 268, жителей 1626, церковь православная, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
Карачун1494селоКарачун.3511840

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
7778Карачунсело52°01'с.ш.39°21'в.д.N-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Карачунское сельское поселение
20643420101с Карачунсело
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