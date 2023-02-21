- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Полисы добровольного страхования строений Бондаревского Николая Ивановича в с. Карачун Березовской волости Воронежского уезда. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1376Карачун, с. каз.при р. Воронеже.5535165779820Церковь православная. Ярмарки 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
626. Карачун, село бывшее государственное, при реке Воронеже, дворов 268, жителей 1626, церковь православная, 2 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Карачун1494селоКарачун.3511840
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7778Карачунсело52°01'с.ш.39°21'в.д.N-37-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643420101с Карачунсело