хутор Горки, Asūnes pagasts, Krāslavas novads (на 2019) — Familio

Горки

Asūnes pagasts, Krāslavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Осуньская волость
30ГоркифольварокСухоруково, речкаРосицкого, православногоЛ. Голымову, гражд, прав.1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Asūnes pagasts
Gorkiagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=153444

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