деревня Лубянка, деревня Лубянка, Раснопольская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Лубянка

Раснопольская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Одесского у., Нечаянской вол., с. Николаевки, Даниле Автеньевиче Мартынюке, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1899 г. // Гос. архив Российско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2521Лубянка (Дворянская), д. вл.при рч. Сосике.9018186861

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нечаянская волость
608. Николаевка (Лубянка), деревня бывшая владельческая, при речке Сасики, дворов 26, жителей 98, лавка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Раснопольская волость
деревня Лубянка319797194
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