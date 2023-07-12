село Русская Норка, село Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Русская Норка

Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1438Русская Норка (Архангельское), с. каз.при рч. Норке.6046160533565Церковь православная 1. Ярмарка 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Мачкасская волость
795. Русская Норка, село бывшее государственное, при речке Норке, дворов 229, жителей 1113, церковь православная, ярмарка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Шемышейский район
47313Русская Норкасело52°48'45°22'N-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Шемышейский муниципальный район, Сельское поселение Руссконоркинский сельсовет
56659420101с Русская Норкасело
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