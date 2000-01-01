село Екатерининское, село Екатерининское, Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Екатерининское

Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
14396Екатерининское (Верхосвятское), с. каз.при р. Вятке.148917188226Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Кирсинская волость
1139. Екатерининское, село бывшее государственное, при реке Вятке, дворов 20, жителей 132, 2 церкви православных
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