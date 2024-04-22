село Мостовое, село Мостовое, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Мостовое

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1339Привольное (Мостовое, Ляхово), мест. вл.при рч. Чичиклее.90станов. кварт.80106105Церковь православная 1. Еврейская синагога. Базары. Чрез речку Чичиклею мост.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Мостовская волость
331. Мостовое (Ляхово, Привольное), местечко бывшее владельческое, при речке Чичи клее, дворов 42, жителей 291, в. вр. (уездный город в 95 верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Мостовская волость
местечко Мостовое
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
село Мостовое

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Мостовская волость
м. Мостовое (сельское общество)3208008171617

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16043Мостовеселоцентр сільської радир-н Доманівськийсільрада Мостівська
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