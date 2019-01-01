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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Петра Никитина Быковского и Ивана Егорова Прасолова на постановление Нов Показать все
Дело по жалобе крестьян с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Никифора Михеева Кутикова и Пелагеи Васильевой Гладких на постановление Новосильской уездной землеуст Показать все
Дело Новосильской уездной землеустроительной комиссии о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. (список домохозяев прила Показать все
Дело о разделе надельной земли и установлении межевых знаков между крестьянскими обществами д. Мохово и с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. 1909 г. // Гос. архив Показать все
Приговор Голянского общества о принятии проекта выделения отрубного участка земли крестьянину с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Ивану Маркову Макковееву. 1910 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Ивану Леонову Быковскому и Антону Егорову Прасалову. 1912 г. // Гос. архи Показать все
Дело по отграничению крестьянского надела с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. от смежных владений, с одновременным выделением участков земли крестьянам. 1912 г. Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Ивану Леонову Быковскому и Антону Егорову Прасолову Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Приговор сельского схода, полевой журнал и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли пяти домохозяевам с. Голянка Косаревской вол. Новосил Показать все
Протокол и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли двум домохозяевам с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Никифора Михеева Кутикова. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Захара Акимова Прилепского. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Анастасии Михайловой Сальковой. 1916 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Голянка Косаревской вол. Новосильского у. Кондратия Михайлова Цыганова. 1916 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3129Голянка, с. каз.при рч. Пшевке.91773389437Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
832. Голянка, село бывшее государственное, при речке Пшевке, дворов 81, жителей 715, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291896Голянкасело52°56'с.ш.37°09'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643431106с Голянкасело