деревня Микитамяэ, деревня Микитамяэ, Setomaa vald, Võru maakond (на 2022) — Familio

Микитамяэ

Setomaa vald, Võru maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
2233Никитина Гора, дер.при колодце.7123204957

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Пылваский район, Микитамяэский сельсовет
деревня Микитамяэ4254749

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Võru maakond, Setomaa vald
Mikitamäe külaküla
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