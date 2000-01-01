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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
982Леплейка (Богородское), с. вл.при руч. Чертолейке.263850220237Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Инсарский уезд
Леплейка с дер.13Елиз. Илар. Одинцова2731268
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Леплейка54Марья Петр. Уварова1903052
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
601. Липлейка (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Липлейке, дворов 54, жителей 433, церковь православная