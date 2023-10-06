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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
884Сизоновка, с. вл.при рч. Чевельче.3831100200220Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
189. Сизоновка, село бывшее владельческое, при речке Чевельге, дворов 122, жителей 611, церковь православная, 2 питейных дома, 8 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
15.0Сизоновка селоСизоновское крестьян собственников 1-ое12458579—2098578163
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18988Сазонівкаселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Сазонівська