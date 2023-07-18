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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Груздовка, ф. (Петровского), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 14, у. гор. 68 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Молодечно 14 в.
Груздовка, д., жит. 49 (23 м. 26 ж.), дес. 27, у. гор. 63 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Молодечно 12 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Груздовка13
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Груздовка12