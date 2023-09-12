Населенное место

Груздово, ус. (Горошкевича), жит. 11 (4 м. 7 ж.), дес. 26½, у. гор. 32 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Молодечно 11 в.

Груздово, ус. (Мацкевича), жит. 12 (3 м. 9 ж.), дес. 14, раз. см. пред.

Груздово, ус. (Павловского), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 12, раз. см. пред.

Груздово, ус. (Логиновича), жит. 1 (4 м. — ж.), дес. 15½, раз. см. пред.

Груздово 1 и 2, д., жит. 155 (83 м. 72 ж.), дес. 100, у. гор. 33 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Молодечно 11 в.