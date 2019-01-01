деревня Плешково, деревня Плешково, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Плешково

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3522Плешкова, дер.при безымянном пруде.2121408986Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Комаровская волость
1121. Плешкова, деревня бывшая государственная, дворов 37, жителей 203, часовня, сальн.-свечн. з., мылов. з.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Комаровская волость
10) д. Плешкова, у общественного пруда, шк. гр., распл.Плешковское общество46139144Бывшие государственныеПравославныеРусские185

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
696761Плешководеревня57°33'00"57°06'00"O-40-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Плехановское сельское поселение
57630446131д Плешководеревня
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