деревня Славитино, Волотовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Славитино

Волотовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Славитинская волость
912. Славитино, село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 213, волостное правление, 2 церкви православные, 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Славитинская волость
село Славитино1612184554612313983415281355

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Славитинская волость
46Славитины (с.)2-го стана, 5-го зем. уч.Славитинского424513614027646++сл. земледелиерека Шаст и ручей Ольховый.Церковь, церковно-приходская школа, 3 мелочные лавки, чайн. лав., волостное правление, больница, кв. п. ур. и стр.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Волотовский район
58636Славитинодеревня57°49'00"30°42'00"O-36-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Волотовский муниципальный район, Славитинское сельское поселение
49610425101д Славитинодеревня

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