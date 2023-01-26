деревня Осова, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Осова

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Александровская волость
147. Оссово, село бывшее владельческое, при ручье Осовке, дворов 4, жителей 45, костел, постоялый двор

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Александровская волость
Осова, д., жит. 93 (47 м. 46 ж.), дес. 112,42, у. гор. 19 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бастуны 6 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Погородненский сельсовет
д Осова45

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Погородненский сельсовет
д. Осова29

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