деревня Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Великий Двор

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4691Великий Двор, д. разновед.при р. Корбанге.4020187187

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корбангская волость
54В. ДворПироговск.ГеоргиевскийВонлярского40249102117
6В. ДворПироговск.ГеоргиевскийСувор.-Рымн.40272020

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Алексинский сельсовет
Великий Двор (колхоз,1 пром. предпр.) 3869деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 61 км. Летнее: —.Зимнее: 88 км. Летнее: —.5759

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
32917Великий Двордеревня59°38'с.ш.40°52'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Воробьевское сельское поселение
19638416126д Великий Двордеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.