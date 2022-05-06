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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кевлишки, х. (Милевского), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 91, у. гор. 47 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Залесье 10 в.
Кевлы, з. (Милевского), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. ½, раз. см. пред.
Кевлы, б. кор. (Милевского), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. —, раз. см. пред.
Кевлы д., жит. 275 (133 м. 142 ж.), дес. 238, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кевлы96
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кевлы65