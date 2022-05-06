Населенное место

Кевлишки, х. (Милевского), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 91, у. гор. 47 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Залесье 10 в.

Кевлы, з. (Милевского), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. ½, раз. см. пред.

Кевлы, б. кор. (Милевского), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. —, раз. см. пред.