Заломаиха
Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Варианты названий
- Заломаево
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Малышевской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Заломаиха111111усадьбаРусские8242549
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Заломаиха (колхоз,шк.,взросл.,библ.,изб.-чит.) 3513усадьбаЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.88
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245036Заломаихадеревня59°21'с.ш.39°19'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440313д Заломаихадеревня