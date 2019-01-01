деревня Заломаиха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Заломаиха

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Заломаево
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Малышевской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Заломаиха111111усадьбаРусские8242549

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Порозовский сельсовет
Заломаиха (колхоз,шк.,взросл.,библ.,изб.-чит.) 3513усадьбаЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.88

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245036Заломаихадеревня59°21'с.ш.39°19'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440313д Заломаихадеревня

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